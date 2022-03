Fabio, milanese in Polonia: “Faccio la spola dalla frontiera con la mia auto per i profughi ucraini” Fabio Ruggieri è un milanese che vive da anni a Varsavia, in Polonia, assieme alla moglie. Qualche giorno fa su Facebook si è messo a disposizione con la sua utilitaria per fare la spola tra Varsavia e la frontiera tra Polonia e Ucraina, per trasportare i profughi che ne avessero bisogno.

A cura di Francesco Loiacono

Fabio Ruggieri (Facebook)

La guerra in Ucraina sta, per fortuna, portando alla luce anche la generosità e la bontà di tante persone che cercano in qualche modo di aiutare un popolo invaso da un esercito straniero e colpito dalle bombe russe. C'è chi scende in piazza per manifestare per la pace (e lo fanno in migliaia anche in Russia, pagando un prezzo altissimo), chi sta donando soldi o generi alimentari e di prima necessità per i profughi, chi (come anche il Comune di Milano e altre città) si sta adoperando per ospitare i cittadini ucraini che sono scappati dai bombardamenti. E c'è anche chi, come Fabio Ruggieri, si è offerto di trasportare i profughi dalla frontiera tra Ucraina e Polonia fino a Varsavia a bordo della sua auto, una utilitaria.

Ruggieri è un milanese di 42 anni, titolare di un'agenzia di viaggi. Si è trasferito in Polonia sette anni fa, per amore, e vive con la moglie. Qualche giorno fa su Facebook ha scritto un messaggio rivolto ai suoi amici: "Vivo a Varsavia, sono disposto ad arrivare fino alla frontiera polacco – ucraina per prendere i vostri cari, portarli a Varsavia e da lì farvi mettere in contatto per farli venire in Italia. Purtroppo – ha aggiunto Fabio – non ho un autobus ma una Ford fiesta ma sono assolutamente disponibile. Per qualsiasi cosa contattatemi in privato, fatelo senza remore, è il minimo che possa fare. Io ci sono. Per favore condividete il messaggio. Aiutatemi ad aiutare, ve ne sono grato".

Tanti i messaggi di stima per l'iniziativa di Fabio

Sono stati tanti i messaggi di stima per il gesto di Fabio, che è pronto a mettere a disposizione un letto gonfiabile e un divano a casa sua, ma al "Corriere della sera" ha spiegato che non sono solo lui e la moglie ad essersi resi disponibili per ospitare i profughi, ma anche tanti altri polacchi: "È un incredibile sopruso, respiriamo angoscia e tristezza. Alcuni in questa follia temono che la guerra si estenderà in Polonia se le sanzioni stritoleranno la Russia. In generale nella vita è sempre bene mettersi nei panni altrui, quello che oggi capita a un altro, potrebbe accadere a noi".