Fabbrica bombe carta in un laboratorio nascosto nelle campagne di Como: denunciato un 20enne La Questura di Como ha sequestrato un vero e proprio laboratorio clandestino in cui venivano fabbricate bombe di carta artigianali e illegali. Un 20enne è stato denunciato.

A cura di Giorgia Venturini

Un vero e proprio laboratorio clandestino in cui venivano fabbricate bombe di carta artigianali e illegali. É quello che hanno scoperto i poliziotti della Questura di Como nella campagne di Bulgarograsso: alla fine è stato denunciato in stato di libertà un ragazzo di 20 anni per detenzione di materiale esplodente illegale e per la detenzione dello stesso materiale senza avere alcuna autorizzazione o licenza. La polizia fa sapere che è stata denunciata anche una 49enne perché "avrebbe omesso la ripetizione della denuncia in merito alla regolare detenzione di un’arma da fuoco e relative munizioni".

Il 20enne aveva creato un laboratorio completamente illegale e ben nascosto nella campagna comasche. Qui assemblava molti ordigni esplosivi tanto che sono stati trovati 104 manufatti di svariate misure, un grande sacco di cellophane contenente circa 8 chili di polvere nera da sparo, 2 confezioni di micce, 4 batterie di fuochi d’artificio, 2 candelotti, 3 manufatti tipo bomba carta, 146 tubi di cartone di varie misure adatti al confezionamento degli ordigni esplosivi ed altrettanti tappi in plastica per la chiusura degli stessi. Ora tutto è finito sotto sequestro.

Per mettere tutto in sicurezza i poliziotti hanno chiesto l'intervenire gli artificieri della Questura di Milano che hanno testato la potenzialità dei manufatti facendone brillare uno. Il 29enne e la 49enne, entrambi di origini calabresi, sono stati portati in Questura e denunciati.