Fa il tassista all’aeroporto di Malpensa a 24 anni, ma non ha la patente: fermato con 2 turiste inglesi Un 24enne è stato sanzionato perché guidava senza patente. In auto aveva due turiste inglesi alle quali stava facendo pagare più di 100 euro la corsa dall’aeroporto di Malpena al lago Maggiore.

A cura di Enrico Spaccini

Un 24enne, residente a Milano, è stato fermato per un controllo dalla Volante della polizia di Verbania. A bordo della sua auto, sedute sui sedili posteriori, c'erano due ragazze inglesi che il giovane ha detto essere sue amiche, anche se non sapeva i loro nomi. È, invece, emerso che il 24enne stava offrendo un servizio taxi dall'aeroporto di Malpensa fino a un hotel a Pallanza, sulle rive del lago Maggiore, e che non aveva mai conseguito la patente.

Il 24enne ha detto che le due ragazze erano sue amiche

A fermare il 24enne è stata una pattuglia della polizia di Verbania, in Piemonte, per un normale controllo in piazza Adua, a Fondo Toce. Forse ad attirare l'attenzione degli agenti è stata la disposizione degli occupanti dell'auto, una persona alla guida e due dietro.

Al volante c'era un 24enne di nazionalità turca e residente a Milano. Agli agenti ha provato a spiegare che le due ragazze che stava trasportando in realtà erano amiche sue, delle quali, però, non ha saputo dire il nome. A smentire questa ricostruzione, sono state proprio le due inglesi.

Il servizio taxi senza mai aver conseguito la patente

Le turiste, infatti, hanno raccontato di essere atterrate a Malpensa e di aver prenotato il taxi tramite un'app apposita. La corsa sarebbe terminata sulle sponde del lago Maggiore, a Pallanza, e gli sarebbe costata più di cento euro.

Quindi si trattava di un servizio taxi a pagamento, sulla cui regolarità sono ancora in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Intanto, però, il primo controllo ha già portato a una sanzione. L'autista 24enne, infatti, non solo aveva mentito sul fatto che le due ragazze sedute sui sedili posteriori erano clienti, ma stava anche guidando senza aver mai conseguito la patente.