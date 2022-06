Escono dal bar ubriachi e rubano un camion dei rifiuti per tornare a casa, denunciati Inseguiti da Garlasco fino a Tromello (Pavia) in piena notte, due giovani di 25 e 28 anni sono stati denunciati per furto. L’addetto alla raccolta rifiuti si era assentato per andare in bagno.

Foto di repertorio

Una nottata brava trascorsa tra i bar di Garlasco, in provincia di Pavia. Al momento di tornare a casa però i due amici, rispettivamente 25 anni e 28 anni, iniziano a sbuffare: non vogliono tornare a piedi. L'alcol porta subito consiglio ed ecco l'intuizione geniale. Rubare un camion della raccolta differenziata. Fermati dopo pochi chilometri, i due hanno guadagnato una denuncia per furto.

Il furto

I ragazzi si trovavano nella periferia di Garlasco, dentro un'area commerciale. Sono le 2.30 di notte, e i due iniziano ad accusare la serata alcolica. La stanchezza è troppa, e di rincasare a piedi proprio non se ne parla. È così che, quando si accorgono di un camioncino bianco della spazzatura incustodito, decidono di salire a bordo e metterlo in moto. Sotto gli occhi increduli dell'ex conducente, che in quel momento si era appena assentato per andare in bagno. Il guidatore e i colleghi si sono messi subito all'inseguimento del mezzo, che procedeva lento e storto, e sono riusciti a fermare i ladri lungo la strada provinciale per Tromello. I giovani sono poi scappati a piedi per i campi, ma i carabinieri di Gambolò li hanno intercettati e successivamente denunciati.