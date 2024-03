Esce dal supermercato e viene travolta da un tir: Agnese Bettini muore poche ore dopo in ospedale Era appena uscita dal supermercato quando Agnese Bettini è stata travolta da un camion nel Milanese. L’impatto le ha provocato gravi traumi ed è deceduta poche ore dopo il ricovero in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

È morta Agnese Bettini, la 91enne che lo scorso lunedì 11 marzo è stata travolta da un camion in via Adua ad Arluno (comune nell'hinterland nord-ovest di Milano). L'anziana era stata trasportata in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano a causa di un grave trauma al volto e a una gamba. Bettini è deceduta a circa 24 ore di distanza dal ricovero. I rilievi del caso sono stati affidati agli agenti della polizia locale.

Stando a quanto ricostruito finora, la 91enne era appena uscita dal supermercato Famila di Arluno quando è stata travolta dal tir. Bettini aveva con sé ancora le borse della spesa e pare che stesse attraversando la strada. Il conducente del mezzo pesante, invece, era da poco ripartito dopo una sosta in banchina in via Castiglioni e pare non si sia accorto della presenza della donna sulla careggiata.

Agnese Bettini

Era il tardo pomeriggio dell'11 marzo e sul posto la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Le condizioni di Bettini erano apparse subito disperate. I sanitari avevano riscontrato un grave trauma al volto e a una gamba e, dopo averla stabilizzata, l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso di Legano. Nonostante i tentativi dei medici, Bettini è deceduta dopo circa 24 ore dal ricovero.

La ricostruzione della dinamica dell'incidente è stata affidata agli agenti della polizia locale di Arluno che, subito dopo l'investimento della 91enne, hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. La salma di Bettini è stata già riconsegnata alla sua famiglia che ora potrà celebrare i funerali.