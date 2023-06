Esce dal carcere dopo aver scontato due violenze sessuali, denunciato da una terza donna Violentatore seriale denunciato a Brescia per la terza volta: era uscito dal carcere da pochi giorni dopo aver scontato due pene per lo stesso reato.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Un ragazzo di trent'anni è uscito da pochi giorni dal carcere, dove ha appena finito di scontare le seconda condanna per violenza sessuale, e già è stato denunciato da una terza donna per lo stesso reato. L'uomo, di nazionalità italiana, utilizzerebbe sempre lo stesso metodo per intercettare le sue vittime.

Le due condanne per violenza

Nel 2019 una ragazza di allora venti anni ha denunciato a Brescia un uomo per violenza sessuale. Alla fine del processo sono state riconosciute le responsabilità dell'imputato, che è stato condannato a due anni di reclusione in carcere.

Non appena uscito di prigione, il trentenne è stato denunciato da un'altra ragazza di ventidue anni, che lo accusava di averla violentata in un parco pubblico. Anche in questo caso il processo si è concluso con una condanna a due anni di carcere.

Denunciato da una terza donna

Il violentatore seriale è uscito dal carcere da pochi giorni e già è stato denunciato da una terza donna, che lo accusa di averla violentata. Una ventiseienne si è infatti rivolta a un centro antiviolenza per chiedere aiuto dopo un'aggressione subita.

Dal racconto della ragazza è stato riconosciuto la stessa modalità di approccio delle due violenze precedenti e poi la donna avrebbe riconosciuto l'uomo come il suo violentatore.

Secondo quanto ricostruito, il violentatore recidivo avvicinerebbe le sue vittime con un primo approccio, conquisterebbe la loro fiducia in breve tempo e durante il primo appuntamento abuserebbe di loro.

A questo punto il tranne dovrà difendersi dalla terza accusa di violenza sessuale, ma ovviamente è già polemica sull'esecuzione della pena.