Entra nelle camere di un hotel di Milano durante la notte: gli ospiti lo mettono in fuga e lo fanno arrestare Un ladro di 24 anni è stato arrestato dopo che ha tentato di entrare di notte in alcune camere di un hotel in via Famagosta a Milano: gli ospiti della struttura e i dipendenti hanno chiamato subito gli agenti di polizia.

A cura di Giorgia Venturini

Un ladro si è arrampicato fino a raggiungere alcune camere di un hotel in via Famagosta a Milano. Si sarebbe arrampicato fino a un balcone e avrebbe provato a entrare in camera: è stato messo in fuga grazie alla reazione degli ospiti dell'albergo.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la notte scorsa verso le 4.30 alcuni ospiti hanno segnalato ai dipendenti dell'hotel strani rumori provenire dall'esterno della loro camera. Da qui l'ipotesi degli albergatori che qualcuno stava provando ad alzare le tapparelle della loro camera. Subito la chiamata del 112 e l'intervento della polizia.

Il ladro, un 24enne algerino irregolare e con precedenti di polizia, nella notte era riuscito ad entrare in una camera d'hotel: gli ospiti, seppur spaventati, sono riusciti a metterlo in fuga. Il ventiquattrenne è subito scappato verso il tetto, per poi scendere al piano terra: subito fuori dall'hotel però hanno trovato già gli agenti di polizia che hanno fatto scattare le manette. Dagli accertamenti è emerso che il ladro non è riuscito a rubare nulla dalle stanze degli hotel.