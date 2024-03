Entra dal barbiere urlando e accoltella due parrucchieri di 19 anni: uno è gravissimo Si cerca un giovane di Belgioioso, in provincia di Pavia, che è entrato urlando e armato di coltello al Barber Shop: per allontanarlo sono intervenuti due apprendisti parrucchieri di 19 anni. Tra i tre è scoppiata una rissa: uno dei due lavoratori è gravissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

(Archivio)

Due giovani sono stati accoltellati mentre erano al lavoro in un salone di parrucchieri a Belgioioso, in provincia di Pavia. L'aggressione è avvenuta verso le 16 di ieri martedì 19 marzo: un giovane si presentato alla porta del negozio armato di coltello e ha iniziato a urlare. I primi a intervenire sono stati i due apprendisti parrucchieri, entrambi 19 anni, del salone: questi cercando di allontanare l'aggressore lo hanno spinto fuori dal salone che si trova in piazza Vittorio Veneto. Qui sarebbe avvenuta una colluttazione in cui uno dei due ragazzi è stato ferito in modo grave. Poi l'aggressore è fuggito via: alcuni testimoni del paese lo avrebbero riconosciuto e ora è ricercato dai carabinieri.

Intanto i due coraggiosi ragazzi sono stati subito soccorsi dal 118: il più grave dei due è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia: ha riportato lesioni al torace e a un braccio. Il collega invece ha ferite a un orecchio, a un braccio e a una gamba. I carabinieri hanno fatto scattare le indagini. Al momento restano sconosciute le ragioni di un simile gesto da parte dell'aggressore.