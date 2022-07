Elisa Papa muore a 32 anni nel sonno, colta da un malore improvviso Tragedia a Bedizzole, in provincia di Brescia, dove una ragazza di 32 anni è morta nel sonno.

Tragedia a Bedizzole, in provincia di Brescia, dove una ragazza di 32 anni è morta nel sonno. Elisa Papa, questo il nome della vittima, è spirata nella notte tra lunedì e martedì nell'abitazione in cui viveva. A stroncarla, molto probabilmente, un malore improvviso. Il suo cadavere è stato trovato nella mattinata di martedì da alcuni famigliari. I parenti di Elisa hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Colta da un malore, muore nel sonno a 32 anni

Sul posto l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato un equipaggio a bordo di un'ambulanza e un'automedica. I sanitari, raggiunto il corpo della 32enne, hanno provato in tutti i modi a rianimare la ragazza, purtroppo senza successo. Elisa era già morta. Nell'appartamento della ragazza sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno avviato i rilievi per escludere la natura violenta della morte. Dopo una rapida ma accurata indagine, gli inquirenti non hanno più avuto dubbi. Elena Papa è deceduta per cause naturali. L'autorità giudiziaria, dopo aver deciso di non disporre l'autopsia, ha dato il via libera alla famiglia per le esequie che verranno celebrate venerdì mattina alle 10 nella parrocchia di Bedizzole.

Sconvolta l'intera comunità di Bedizzole

La scomparsa della trentaduenne ha sconvolto l'intera comunità del paese dove la ragazza era nata e cresciuta. Descritta come generosa e disponibile, è sempre stata attiva nella parrocchia del comune. Lascia la madre, un fratello e tre sorelle. Su Facebook sono decine i messaggi di cordoglio: "Troppo presto sei volata in cielo piccola stella", si legge in un post.