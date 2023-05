Elezioni Seregno 2023: data, candidati sindaco e come si vota Domenica 14 e lunedì 15 maggio si terranno le elezioni amministrative a Seregno per eleggere il nuovo sindaco. A sfidare Alberto Rossi, sindaco uscente, ci sono Giacinto Mariani, Tiziano Mariani, Luca Colombo e Norberto Riva.

Come molti altri comuni d'Italia, anche Seregno, in provincia di Monza e Brianza, è chiamata alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Le elezioni amministrative si svolgeranno infatti domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 nel primo giorno e dalle 7 alle 15 nel secondo, poi inizierà subito lo spoglio. Nel caso in cui nessuno dei cinque candidati dovesse essere eletto, l'eventuale turno di ballottaggio sarebbe il 28 e il 29 maggio.

A tentare di sottrarre la poltrona di primo cittadino di Seregno ad Alberto Rossi, sindaco uscente e ricandidato per la coalizione di centrosinistra, ci sono Giacinto Mariani per il centrodestra, Tiziano Mariani per la Lista Civica Moratti, Luca Colombo per il Movimento 5 Stelle e Norberto Riva per ItalExit.

Elezioni Seregno 2023, quando si vota: le date e gli orari

Le elezioni comunali a Seregno si terranno, come nel resto d'Italia, il 14 e il 15 maggio. Nella prima giornata di votazioni i seggi saranno aperti dalle dalle ore 7 alle ore 23, mentre nella seconda per sola mezza giornata: dalle ore 7 alle ore 15. Subito dopo inizierà lo spoglio e quindi il nome del sindaco eletto dovrebbe essere reso noto già nel corso della serata.

Qualora, invece, nessun candidato dovesse raggiungere il quorum, si andrà al turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto più preferenze e, in quel caso, sarà necessario aspettare altre due settimane. Il secondo turno si svolgerebbe, infatti, domenica 28 e lunedì 29 maggio.

I nomi dei candidati sindaco e le liste

Alberto Rossi

Partio democratico

Scelgo Seregno

Cambia Seregno

Ripartiamo – Azione – Italia Viva

Giacinto Mariani

Fratelli d'Italia

Lega

Forza Italia

Seregno Futura

Luca Colombo

Movimento 5 Stelle

Tiziano Mariani

Lista Civica Letizia Moratti

Norberto Riva

Per Seregno con Paragone – ItalExit

Come si vota alle elezioni comunali 2023, la legge elettorale

Seregno ha più di cinquantamila abitanti e quindi il candidato sindaco per essere eletto al primo turno deve ottenere almeno il cinquanta per cento + uno dei voti. Altrimenti sarà necessario un secondo turno di ballottaggio fra i due che hanno ottenuto più voti. A quel punto vince chi ottiene più voti.

È possibile barrare con la matita non cancellabile il nome del candidato sindaco per votare soltanto lui oppure è possibile mettere la X anche sul simbolo di una delle liste che lo sostiene se si vuole dare il proprio sostegno a un partito specifico.

Inoltre è possibile scrivere accanto al simbolo il nome di massimo due candidati consiglieri comunali (uno di sesso maschile e l'altro femminile) per indicare la propria preferenza. Si può anche fare il voto disgiunto, riconoscendo il proprio voto a un candidato sindaco e a una di un'altra coalizione.