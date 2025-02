video suggerito

È morta Silvana Saita, l'ex sindaca di Seriate e consigliera di Regione Lombardia Si è spenta all'età di 86 anni Silvana Santisi in Saita, l'ex sindaca di Seriate e, dal 2013, consigliera di Regione Lombardia. Ad annunciarlo sui social nella notte tra il 20 e il 21 febbraio il figlio Marco.

A cura di Giulia Ghirardi

Si è spenta all'età di 86 anni Silvana Santisi in Saita, l’ex sindaca di Seriate e, dal 2013, consigliera di Regione Lombardia. Ad annunciarlo sui social nella notte tra il 20 e il 21 febbraio il figlio Marco: “Lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare”, ha scritto.

Nata in provincia di Messina nel 1938, dal 1974 viveva a Seriate con il marito bergamasco, Alfonso Saita, e i suoi due figli, Marco, avvocato, e Claudia, giornalista. Dopo un percorso di studi classici dai Salesiani, nel 1961 ha conseguito la laurea in Farmacia iniziando a esercitare la professione di farmacista. In seguito, ha poi deciso di conseguire anche l’abilitazione all’insegnamento.

Dal 1990 al 1996, con nomina del Ministero della Pubblica Istruzione, è stata responsabile del Servizio “Educazione alla Salute e Prevenzione delle Tossicodipendenze” al Provveditorato agli Studi di Bergamo, attivando i Centri di Informazione e Consulenza (CIC) nelle scuole con psicologi del Servizio Sanitario, la Consulta studenti, i gruppi musicali “Emergenti” e nelle scuole della bergamasca i vari Progetti indicati dal Ministero: Giovani, Ragazzi 2000, Genitori e Arcobaleno.

Impegnata nel volontariato e nell’ambito socio-sanitario, ha collaborando con gli “Amici del Gruppo Abele” di Bergamo come Presidente della Consulta di gestione dei Consultori familiari del C.S.Z. di Seriate e poi in qualità di Presidente della Commissione dei Servizi Sociali dell’Ussl n. 30. Intenso, in quegli anni, anche l’impegno ecclesiale, prima come Presidente dell’Azione Cattolica di Seriate e poi, dal 1986 al 1992, come Presidente diocesana dell’Azione Cattolica bergamasca. Ha fatto parte anche del Consiglio pastorale diocesano e del Direttivo della Consulta dei laici di Bergamo. Nel 1998 è stata insignita della “Croce pro Ecclesia et Pontifice” da Papa Giovanni Paolo II.

Nel luglio 1992 è iniziato il suo impegno politico con l’incarico di Assessore esterno ai Servizi sociali del Comune di Seriate. Nel 1995 è entrata nella Lega Nord e ha mantenuto l’incarico di Assessore alle Politiche sociali fino al 2004, anno in cui è stata eletta Sindaco di Seriate (Lega Nord) per due mandati. Dal 2000 al 2013 è stata Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito L. 328 di Seriate (77.000 abitanti).

Nel febbraio 2013 è stata eletta Consigliere della Regione Lombardia, dove è stata segretaria della commissione permanente per gli affari istituzionali. In quell'occasione Silvana Santisi in Saita aveva dichiarato: "Come donna, mamma, insegnante e nonna sono convinta che la nostra comunità ha bisogno del contributo di tutti. Occorre abbandonare le certezze per uscire allo scoperto e mettersi in gioco, avendo il coraggio di rischiare e quindi di assumersi ruoli di responsabilità per il bene comune".