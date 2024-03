Dove passa la Milano Sanremo 2024: orari del percorso, cronotabella e strade chiuse Domani, sabato 16 marzo 2024, è in programma la 115esima edizione della Milano Sanremo 2024, che partirà alle 10 da Pavia e arriverà a Sanremo tra le 16.47 e le 17.28. In Lombardia passerà a Belgioioso, a Corteolona e Genzone, a San Zenone Po, al ponte sul Po a Spessa, a Stradella, a Broni, a Casteggio, a Voghera. Diverse le modifiche alla viabilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto POOL GETTY/DEWAELE/LaPresse 18 Marzo 2023

Nella giornata di domani, sabato 16 marzo 2024, è in programma la 115esima edizione della Milano Sanremo 2024, che partirà alle 10 da Pavia e terminerà a Sanremo tra le 16.47 e le 17.28. Si tratta di 288 chilometri di percorso durante i quali si costeggerà il Ticino per poi arrivare al Passo del Turchino, attraversare la sequenza di Capo Mela, Capo Cervo e Capo Berta, affrontare la salita del Cipressa e infine arrivare al Poggio di Sanremo concludendo poi a Sanremo.

In Lombardia passerà a Belgioioso tra le 10.26 e le 10.27, a Corteolona e Genzone tra le 10.31 e le 10.32, a San Zenone Po tra le 10.39-10.42, al ponte sul Po a Spessa tra le 10.42.10-45, a Stradella tra le 10.51-10.54, a Broni tra le 10.57-11.01, a Casteggio tra le 11.14-11.20, a Voghera tra le 11.30-11.37. Ovviamente per l'occasione ci saranno modifiche alla viabilità, in particolare a Pavia e provincia.

Milano Sanremo 2024, gli orari e la cronotabella dei passaggi

La Milano Sanremo 2024 inizierà alle 10 del mattino quando si raggiungerà il chilometro zero da dove si partirà alle 10.15. Alle 10.26 i ciclisti arriveranno a Belgioioso toccano poi Corteolona e Genzone alle 10.31. Otto minuti più tardi – precisamente alle 10.31 – si arriverà a San Zenone Po. Alle 10.42 sarà la volta del ponte sul Po a Spessa mentre alle 10.51 si toccherà Stradella. Alle 10.57 i ciclisti passeranno da Broni, alle 11.14 da Casteggio e infine alle 11.30 da Voghera. Dopodiché si entrerà in Piemonte.

La prima tappa piemontese sarà Pontecurone (11.39-11.48) e ancora Tortona (11.52-12.02), l'Inn. ss.211 alle 11.57, Pozzolo Formigaro (12.15), Novi Ligure (12.21), Basaluzzo (12.30), Capriata d'Orba (12.38) e Silvano d'Orba (12.46) e Ovada (12.54).

Una volta al Passo del Turchino si entrerà in Liguria. La prima tappa sarà Varazze alle 14.09. Si arriverà poi a Savona alle 14.24, ad Albenga 15.19 fino a Imperia e San Lorenzo al Mare alle 16.08. Dopo i passaggi dei Capi, alle 16.20 si affronteranno le salite del Cipressa e del Poggio di Sanremo. L'arrivo è previsto poi in via Roma a Sanremo tra le ore 16.47 e le 17.28.

Il percorso della Milano Sanremo 2024 e la mappa

La corsa passerà da: Belgioso, San Zenone al Po, Stradella, Broni, Casteggio, Voghera, Pontecurone, Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Basaluzzo, Silvano d'Orba, Ovada, Rossiglione, Campo Ligure, Passo del Turchino, Voltri, Cogoleto, Varazze, Savona, Vado Ligure, Spotorno, Finale Ligure, Loano, Albenga, Alassio, Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta, Imperia-Oneglia, San Lorenzo al Mare, Cipressa, Arma di Taggia, Poggio di Sanremo, Sanremo.

Le strade chiuse in Lombardia per la Milano Sanremo 2024

Sabato 16 marzo dalle ore 9 alle 11 a Pavia non si potrà transitare in: piazza della Vittoria, corso Camillo Benso conte di Cavour, corso Strada Nuova (dalle ore 7.00), piazzale Ponte Ticino, viale Lungoticino Sforza, viale Resistenza, piazzale Porta Garibaldi, viale Partigiani, viale Montegrappa, via San Pietro in Verzolo, viale Cremona, viale Giacomo Matteotti (dalle ore 7.45).

A Belgioso non si potrà dalle 9.30 alle 10.45, a Broni dalle 10 alle 13 in via Quartiere Piave, via Circonvallazione, Strada Pavese, via Emilia, via Marconi, SS10. A Redavalle in via Emilia dalla 10 alle 13. A San Zenone Po dalle 9.45 alle 11.45 sulla Sp35. A Santa Giuletta in via Emilia dalle 10 alle 11.30, a Voghera in via Piacenza, via Amendola, piazzale Quarleri, via Emilia, piazza Meardi, via F.lli Rosselli e via Tortona dalle 8 e fino al passaggio della corsa.