Dopo l’incontro con Letta e Di Maio, Beppe Sala lascia la casa in Brera. Il web: “Vai a Roma?” Beppe Sala cambia casa e sui social gli utenti lo pungono: “Vai a Roma?”.

Di ritorno dalla Capitale dopo l'incontro con Luigi Di Maio ed Enrico Letta per discutere del futuro del Centro della politica italiana, Beppe Sala è tornato a Milano. Nelle ultime ore il primo cittadino meneghino ha annunciato però di aver cambiato casa. Letteralmente, si intende. a

Beppe Sala trasloca e lascia Brera, i social: Vai a Roma?

Con un post su Instagram Sala ha salutato la sua abitazione in zona Brera per trasferirsi insieme alla compagna Chiara Bazoli in un appartamento in zona Porta Venezia. "Adieu", ha semplicemente scritto il sindaco sui social ma tanto è bastato agli utenti del web per scatenarsi. In diversi hanno commentato sotto al post di Sala chiedendogli: "Vai a Roma"?

Il sindaco ha chiarito che non lascerà Palazzo Marino

Il riferimento è chiaro: in tanti hanno pensato che Beppe Sala si sarebbe dimesso da sindaco di Milano per farsi eleggere in parlamento, ma il primo cittadino ha già chiarito che non ha intenzione di candidarsi perché vuole portare avanti il lavoro nel capoluogo di regione lombardo. Allo stesso modo, poche settimane fa, Sala aveva declinato l'ipotesi di lasciare Palazzo Marino per tentare la corsa in Regione dove l'anno prossimo ci saranno le elezioni. Il sindaco di Milano è stato a lungo corteggiato dal centrosinistra regionale che, infine, pare aver virato deciso su Tabacci, già governatore lombardo.

Leggi anche Aveva la cocaina ad asciugare nel forno di casa: arrestato uno spacciatore

"Ho dato una mano a Letta e Di Maio"

In occasione della sua discesa a Roma, intercettato da Fanpage.it, Beppe Sala ha detto di stare solo "cercando di dare una mano, è chiaro che Enrico Letta è il segretario di un partito che per me è un riferimento, non essendo il mio, e anche un amico da tanti anni. Volevo capire la situazione". Poi, ha ribadito: "Io non sarò di questa partita, l'ho detto tante volte, ma da qui a disinteressarmi in un momento così delicato per il nostro Paese ce ne passa molto".