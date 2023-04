Donna violentata al parco e nell’ascensore della stazione Centrale: “Sono svenuta” Una turista di 35 anni è stata violentata da un ragazzo di 26 anni per due volte alla stazione Centrale: la prima in un parco vicino, la seconda nell’ascensore della stazione.

A cura di Giorgia Venturini

Sono state tre ore da incubo per una turista di 35 anni appena arrivata a Milano dalla Norvegia e pronta a salire su un treno per Parigi alla stazione Centrale.

Tutto quello che è successo la 35enne lo ha raccontato alla polizia non è appena essere stata soccorsa: la donna spiega – e così confermano anche le telecamere di video sorveglianza – di essere stata violentata da un uomo ai giardinetti di piazza Luigi di Savoia verso le 2.30 di notte, poi di essere stata portata dallo stesso uomo verso le 5 in stazione Centrale dove è stata consumata la seconda violenza sessuale all'interno di un ascensore.

Tra la prima e la seconda violenza – come ricostruisce Il Corriere della Sera – la turista ha raccontato di essere svenuta. Ci sarebbe stato un terzo tentativo di abuso appena usciti dall'ascensore, ma la donna riesca a liberarsi. Poco dopo verrà soccorsa dagli agenti della Polfer, mentre per l'uomo sono scattate le manette in tarda serata.

La violenza ripresa dalla telecamere di video sorveglianza

A riprendere tutto quanto accaduto ci sono le telecamere di video sorveglianza della stazione Centrale. L'aggressione all'interno dell'ascensore dura più di venti minuti. La turista ha raccontato che l'uomo si era avvicinato in modo amichevole e si era offerto di aiutarla con la valigia: poi però l'aggressione in cui la donna ha provato a urlare e a liberarsi. Ma più lei gridava, più l'uomo la picchiava.

Ad allertare i soccorsi è stata una guardia giurata che ha visto la 35enne barcollare poco lontano dalla biglietteria in totale stato di shock. Una volta soccorsa la donna è stata portata all'ospedale Fatebenefratelli prima e alla Mangiagalli di Milano, il centro specializzato nell'assistenza alle donne vittime di violenza sessuale. Intanto subito gli agenti della Questura di Milano hanno avviato le indagini per cercare l'uomo.

Chi è l'aggressore

L'aggressore – identificato delle telecamere di video sorveglianza – è stato arrestato qualche ora dopo: si tratta di un uomo di 26 anni originario del Marocco, come la vittima, di cui la polizia aveva già le sue impronte digitali. Il ragazzo era stato infatti già fotosegnalato due mesi fa al confine con la Slovenia.