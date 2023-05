Donna travolta da un’auto mentre porta a spasso il cane: è morta Una donna è stata travolta da un’auto mentre si trovava a passeggio con il suo cane: è successo in provincia di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna è stata travolta e uccisa mentre stava portando a passeggio il suo cane: è successo a Vanzago (Milano) nella giornata di oggi, lunedì 15 maggio. La vittima, una pensionata di 72 anni, è stata investita in via Milano che è una strada che collega Vanzana con Pregnana Milanese.

La donna è stata investita mentre stava attraversando la strada

La dinamica è ancora poco chiara. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento dagli agenti della polizia locale, la 72enne stava portando a spasso il suo cagnolino, un jack russell, quando è stata investita da una Fiat Panda. La donna, che vive in una palazzina di via Assise, si trovava all'altezza del passaggio pedonale ed è stata travolta dall'automobile mentre stava attraversando la strada.

La pensionata è morta sul colpo: inutili i soccorsi

Alla guida dell'automobile c'era una donna che da Pregnana Milanese si stava dirigendo verso il centro del paese: la donna non è riuscita a evitare l'anziana. È stato subito lanciato l'allarme e, sul posto, sono arrivati i volontari della Croce Bianca di Sedriano, i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un elicottero partito dall'ospedale di Bergamo. Gli operatori sanitari hanno fatto di tutto per rianimare la donna, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare: la donna infatti è morta sul colpo.

Sotto choc la conducente dell'automobile che l'ha investita. Sembrerebbe che proprio il punto in cui è stata investita la donna, sia da diversi giorni oggetto di polemiche date dal fatto che in quella via è stata fatta la nuova asfaltatura, ma non è presente la segnaletica.