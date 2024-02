Donna travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali: si cerca il pirata della strada Una donna di 32 anni è stata travolta da un pirata della strada mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali nella serata di ieri domenica 11 febbraio in via Carlo Imbonati a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Immagine di repertorio

Grave impatto nella serata di ieri domenica 11 febbraio in via Carlo Imbonati a Milano. Qui una donna di 32 anni è stata travolta da un pirata della strada mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'automobilista che l'ha investita non si è fermato a prestare soccorso ma è fuggito via. Sulle sue tracce c'è ora la polizia locale di Milano: se si costituisse entro poche ore avrebbe una pena minore in caso di processo e condanna.

Subito sul posto dell'incidente sono arrivati i sanitari del 118 che hanno medicato la 32enne prima di trasportarla in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente la donna non si trova in pericolo di vita e non è in gravi condizioni.

La dinamica dell'incidente

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto la donna si trovava in via Imbonati verso le 23.30 quando ha deciso di attraversare la strada sulle strisce pedonali. Un attimo dopo è stata travolta da un’auto che poi è sfrecciata via. La 32enne ha impattato contro l'asfalto in modo violento: all'inizio infatti si è pensato fosse in gravi condizioni ma fortunatamente poi è stata trasportata al Niguarda di Milano in codice verde.

Si cerca il pirata della strada attraverso le telecamere di video sorveglianza

In pochi minuti sul posto dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Milano per tutti i rilievi del caso. Stanno cercando di risalire all'identità del pirata della strada: fondamentali per le indagini saranno le immagini delle telecamere di video sorveglianza che hanno ripreso l'incidente e quindi anche la targa dell'automobile.