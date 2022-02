Donna minaccia di buttarsi dal ponte, un camionista la vede e chiama i carabinieri: salvata A Palazzolo sull’Oglio (Brescia), una donna ha minacciato di lanciarsi da un ponte: i carabinieri, grazie a un negoziatore, sono riusciti ad avvicinarsi a lei e a salvarla.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha scavalcato il parapetto di protezione con l'intenzione di lanciarsi nel vuoto, ma i carabinieri l'hanno salvata appena in tempo: è successo nella mattinata di oggi, martedì 15 febbraio, a Palazzolo sull'Oglio, comune in provincia di Brescia. La donna è stata avvistata da un camionista che stava transitando sulla strada provinciale 573. Il suo passaggio ha permesso ai militari della compagnia di Chiari di poterle salvare la vita.

La donna è ricoverata in prognosi riservata

L'episodio è avvenuto alle 9.30: i militari hanno richiesto l'intervenuto di un carabiniere "negoziatore" che presta servizio per il nucleo investigativo dei carabinieri di Brescia. Per consentire tutte le operazioni di soccorso, è stato interrotto il traffico per circa due ore. Il negoziatore è riuscito ad avvicinare la donna sostenendo di voler verificare le sue condizioni di salute: grazie a questa sua proposta è riuscita a bloccarla. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 che, dopo averla visitata, l'hanno trasferita in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è ancora ricoverata in prognosi riservata.

Anche a Carini una donna tenta il suicidio

Un episodio simile si è verificato sempre oggi a Carini, in provincia di Palermo: anche qui i carabinieri sono intervenuti dopo che, al numero delle emergenze 112, è stata segnalata la presenza di una donna che minacciava di lanciarsi da un ponte. I carabinieri l'hanno trovata mentre si teneva con le mani alla rete di protezione e con i piedi era sul cordolo. Fortunatamente sono riusciti ad avvicinarsi a lei e a metterla in salvo.