Donna investita sulle strisce a Monza, è gravissima: il conducente ubriaco e senza patente Una donna è stata presa pieno e travolta da una macchina mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Ponchielli. Il conducente è un cittadino residente in provincia di Monza.

Il luogo dell'investimento

Una donna è stata presa pieno e travolta da una macchina mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Monza, quartiere dei Musicisti: l‘incidente si è verificato intorno alle 20.45 in via Amilcare Ponchielli, all'incrocio con via Pierluigi da Palestrina.

Sul posto sono intervenuti una pattuglia della polizia locale di Monza, che al momento si sta occupando dei rilievi, e i sanitari del 118 che hanno immediatamente trasportato la donna, residente nel quartiere, in ospedale: entrata in codice rosso al Pronto soccorso cittadino, si trova ora in prognosi riservata. Le sue condizioni, al momento, sono gravissime.

Il conducente della macchina, un cittadino nato a Monza e residente in provincia alla guida di una Renault Laguna grigia, è stato intanto sottoposto ad accertamenti sul tasso alcolemico che hanno dato esito positivo. Davanti ai vigili, inoltre, non ha saputo mostrare né la patente di guida né l'assicurazione del veicolo.

Sono in corso accertamenti ulteriori sulla dinamica dell'incidente avvenuto poco fa in via Ponchielli. Il pm di turno è stato informato, mentre la Renault Laguna è stata posta sotto sequestro.