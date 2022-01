Dipendente comunale precipita da un balcone del municipio di Segrate: è grave Dramma questa mattina a Segrate, alle porte di Milano: una donna di 43 anni, dipendente del Comune, è precipitata da un balcone del municipio. La 43enne è stata ricoverata in codice rosso in ospedale: si ipotizza un gesto volontario.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Una donna è precipitata nella mattinata di oggi dal palazzo del Municipio di Segrate, comune alle porte di Milano. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato pochi minuti prima delle 9. La donna, una 43enne che risulta dipendente del Comune, stando a quanto ricostruito al momento dai carabinieri sarebbe caduta da un balcone del palazzo comunale posto a circa dieci metri di altezza dal suolo. Sul posto, in via Antonio Ligabue, il 118 ha inviato in codice giallo un'ambulanza e un'automedica. I soccorritori hanno prestato subito le prime cure alla 43enne, che al loro arrivo era cosciente. La gravità delle sue condizioni ha fatto modificare il codice di intervento in rosso e la donna è stata trasportata d'urgenza con un'ambulanza all'ospedale San Raffaele, dove è ricoverata con molteplici traumi dovuti alla rovinosa caduta.

Si ipotizza un gesto volontario: la donna avrebbe tentato il suicidio

Per ricostruire quanto successo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, chiamati a capire se si è trattato di un incidente o se la caduta della 43enne è riconducibile a un altro motivo. Al momento pare che i carabinieri propendano per questa seconda ipotesi: la donna si sarebbe lanciata volontariamente dal balcone del Municipio, per motivi che non sono stati ancora accertati, nel tentativo di suicidarsi. La speranza è che le condizioni della dipendente comunale possano migliorare.