“Diceva che dovevo ammazzarmi perché sono una fallita”: la ex di Leonardo Caffo racconta i maltrattamenti Leonardo Caffo è a processo a Milano perché accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex compagna. La ragazza ha raccontato in aula le presunte violenze che avrebbe subito dal filosofo 35enne a partire dall’estate del 2019. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leonardo Caffo

Ha testimoniato in aula la ex compagna di Leonardo Caffo, il filosofo siciliano a processo a Milano perché imputato di maltrattamenti aggravati e lesioni. La 30enne lo aveva denunciato nel luglio del 2022 e ora in aula ha raccontato le presunte violenze che avrebbe subito dal 35enne a partire dall'estate del 2019. Nei suoi confronti Caffo è già destinatario della misura cautelare dell’allontanamento e del divieto di avvicinamento da agosto 2022.

La testimonianza dell'ex compagna

La 30enne ha risposto per quattro ore alle domande della pm Francesca Gentilini e dei difensori dell'imputato, gli avvocati Filippo Corbetta e Romana Perin. La ragazza ha raccontato che la relazione tra i due era iniziata nella primavera del 2019, ma che già quell'estate avrebbe voluto lasciarlo. Quando glielo disse, lui le avrebbe messo le mani al collo: "Dopo che ha cercato di strangolarmi io gli ho detto ‘pensavo volessi uccidermi‘ e mi ha risposto ‘io in quelle situazioni vorrei ucciderti'".

Lei, poi, non lo lasciò e anzi gli confidò di aver baciato il suo ex fidanzato. Caffo, allora, ne parlò con i genitori della ragazza: "Io era la cattiva", ha spiegato, "mi sono sentita in colpa, pensavo di aver fatto la cosa più brutta del mondo". Dopo le presunte violenze, ha continuato, il 35enne avrebbe "finto svenimenti": la ragazza ha raccontato che lui le "diceva che gli stava per venire un infarto. Lui faceva finta di svenire e mi diceva ‘chiama l'ambulanza'. Si fermava e stava male".

"Mi diceva continuamente che mi dovevo ammazzare perché sono una fallita"

Non ci sarebbero state solo violenze fisiche, come quando un giorno le avrebbe "preso la testa e sbattuta contro il finestrino rompendolo", ma anche casi in cui Caffo l'avrebbe invitata a suicidarsi. "Mi diceva continuamente che mi dovevo ammazzare perché sono una fallita", ha continuato, "che facevo un favore a tutti".

Dopo che la 30enne ha denunciato, nel luglio 2022, Caffo sarebbe "andato a parlare" con alcuni amici della ex coppia. Secondo quanto riferito dalla ragazza, il 35enne avrebbe detto che avrebbe voluto fare "impazzire" la donna e "buttarla giù dal balcone, penserebbero si sia suicidata". Il filosofo ha sempre negato ogni accusa. La prossima udienza si terrà il 27 febbraio.