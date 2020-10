Si sono detti "sì" mano nella mano, dal letto dell‘hospice dell'ospedale Niguarda di Milano, per celebrare un amore che li ha tenuti uniti fino all'ultimo giorno. Davide e Nuccia hanno deciso di sposarsi per suggellare una storia durata molti anni, pochi giorni prima che lui se ne andasse per colpa di un tumore incurabile. Un matrimonio che ha commosso amici, parenti e il personale della struttura dove Davide era in cura dopo che le sue condizioni si erano aggravate.

Medici, infermieri e sanitari dell’hospice ‘Il Tulipano' di Niguarda, centro residenziale che accoglie pazienti con malattie evolutive inguaribili, hanno raccontato l'emozione vissuta insieme ai due sposi e ai loro cari, con un messaggio. “Ogni giornata che trascorriamo qui in hospice ci ricorda incessantemente che il nostro è un lavoro per la vita, perché resti tale fino alla fine. E la cura per i nostri pazienti e i loro familiari assume forme variegate e differenti: tanto quanto lo sono i momenti ordinari e straordinari dell'esistenza”, è la riflessione dei sanitari della struttura. "Ringraziamo la famiglia di Davide, che ha voluto condividere questo momento e queste foto con noi".

"Ci siamo legati per suggellare la nostra storia", ha raccontato Nuccia. Il matrimonio è stato celebrato il 10 settembre, con fiori, fedi, torta e buffet. Gli sposi eleganti e sorridenti, circondati dai loro affetti. qualche giorno più tardi Davide è venuto a mancare. "È stato un inno alla vita e all'amore", ricorda la sposa.