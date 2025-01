video suggerito

“Dammi i miei soldi o finisci male”: a processo usuraia, era il terrore di via Padova a Milano Nella giornata di oggi si svolgerà l’udienza per l’usuraia di via Padova: si tratta di una donna di 42 anni che era il terrore della comunità sudamericana di via Padova a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 9 gennaio, andrà a processo la donna di 42 anni che è conosciuta per essere "l'usuraia di via Padova". La 42enne andrà a giudizio abbreviato davanti alla giudice per le indagini preliminari di Milano, Sonia Mancini. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna sarebbe stata il terrore della comunità sudamericana presente in via Padova.

Come raccontato dal quotidiano Il Giorno, avrebbe prestato somme di denaro a interessi fino al 100 per cento a connazionali in difficoltà che non riuscivano a pagare le rate del mutuo della casa o le spese quotidiane e sanitarie. La sua attività da usuraia è iniziata nel 2020, durante i vari lockdown scattati per la pandemia da Covid-19. Molti clienti avevano infatti perso il lavoro a causa di essa.

La prima denuncia alle forze dell'ordine è stata depositata però a fine 2024. A presentarla è stata un'operatrice sanitaria che, quando non era riuscita a restituire la somma, era stata vittima di minaccia di morte: due uomini, inviati dal compagno della presunta usuraia, sarebbero andati a cercarla sul posto di lavoro. Grazie alla sua denuncia, erano scattate le indagini e le perquisizioni in casa della 42enne.

Nella sua abitazione è stata trovata un'agendina con una trentina di nomi di persone, alle quali aveva prestato somme che andavano da mille a cinquemila euro. Il compagno della donna avrebbe avuto il compito di recuperare i crediti. "Non mi interessa se i soldi ti servono per tua mamma che sta male. Paga quello che devi alla mia donna altrimenti sono guai" o "Paga e poi non ci sentiamo più altrimenti è peggio per te", sono solo alcuni dei messaggi trovati nei cellulari della coppia.