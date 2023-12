Dalla Lombardia parte la sfida alle luminarie natalizie di Salerno: le installazioni a Leggiuno Dal 3 dicembre 2023 all’8 gennaio 2024 a Leggiuno (Varese) 500mila luci led illuminano le installazioni d’artista a tema natalizio in occasione della manifestazione “Lucine di Natale”.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una Salerno in provincia di Varese? A Natale tutto è possibile. Sì, perché sulle sponde lombarde del lago Maggiore torna a illuminarsi con oltre 500mila lampadine led il paese di Leggiuno: dal 3 dicembre all'8 gennaio proprio qui avrà luogo la manifestazione “Lucine di Natale”, che farà risplendere a giorno giardini, case, alberi e chiese grazie a migliaia di luci natalizie.

Le creative e suggestive installazioni realizzate interamente a mano dall'artigiano Lino Betti e dalla sua squadra rimarranno accese durante tutte le feste di Natale, regalando ad abitanti e turisti uno spettacolo irripetibile tra alberi addobbati, renne di Babbo Natale, castelli illuminati, grotte innevate, cascate di luci dorate e giochi di colore. Un piccolo mondo d'incanto e di magia che lascerà i bambini (ma non solo) a bocca aperta, mentre gli adulti potranno ripararsi dal freddo con vin brûlé, cioccolate calde espresse e tantissimi altri generi di conforto.

Le Lucine di Natale a Leggiuno rimarranno accese tutti i giorni fino a domenica 8 gennaio 2023 (ad eccezione di due giorni di chiusura previsti per il 24 e il 31 dicembre 2023), dal lunedì alla domenica dalle 17.30 alle 23.00. L’ingresso è su prenotazione e i biglietti sono già acquistabili on-line sul sito www.lucinedinatale.it, selezionando il giorno e la fascia oraria preferita. Acquistandoli direttamente sul sito web sarà possibile organizzare la visita per tempo, ed evitare così fastidiose code in biglietteria.

"L'evento fa davvero assaporare la magia del Natale, perché le Lucine rimangono sempre uno spettacolo incantevole", ha dichiarato il sindaco di Leggiuno Giovanni Parmigiani. "Siamo pronti ad accogliere il ritorno a casa dello spettacolo delle Lucine di Natale, dopo la parentesi dello scorso anno a Laveno-Mombello. Come Amministrazione, riteniamo che la modalità organizzativa con l‘ingresso solo su prenotazione possa garantire sicurezza e buona viabilità per il paese, riducendo i disagi e permettendo al pubblico di godersi al meglio la visita alle Lucine".