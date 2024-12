video suggerito

Dal 2025 arrivano le “multe” per i pronto soccorso della Lombardia: cosa cambierà per la sanità Dal 2025 arrivano le penalità per i pronto soccorso troppo lenti nei ricoveri dei pazienti. Lo ha deciso Regione Lombardia che prevede multe fino al 10 per cento del forfait per le strutture che non miglioreranno nel “boarding”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Insieme al 2025 arrivano in Lombardia anche nuove regole per il sistema sanitario regionale. Su proposta dell'assessore al Welfare Guido Bertolaso, gli ospedali accreditati verranno penalizzati fino al 10 per cento del forfait se non faranno abbastanza "per contrastare il boarding", ovvero il tempo d'attesa che un paziente deve affrontare tra quando viene deciso il ricovero e quando si libera effettivamente un letto.

L'intervento da parte di Regione, approvato ieri lunedì 30 dicembre, si è rivelato necessario in seguito all'ultimo monitoraggio effettuato da Ats Città Metropolitana di Milano, in cui è stato sottolineato come le strutture private accreditate ricoverano, in media, la metà dei pazienti rispetto ai reparti d’emergenza-urgenza pubblici. Si parla del 25,9 per cento del totale dei ricoveri, contro il 48,8 per cento delle strutture pubbliche. Nonostante questo, i privati accreditati forniscono circa il 40 per cento delle prestazioni ospedaliere in valore, con il pubblico che può indicare quali erogare solo per il 10 per cento del budget assegnato. Questo è dovuto anche al fatto che il pronto soccorso è remunerato come "funzione non tariffabile". Si tratta di un rimborso che viene erogato a forfait, e non a prestazione.

Le nuove norme che entreranno in vigore con l'anno nuovo fanno leva proprio sul forfait per aiutare a ridurre i tempi d'attesa dei pazienti. Come spiegato da Il Giorno, un algoritmo raccoglie ed elabora i dati relativi agli interventi chiesti agli ospedali. Nel caso in cui una struttura abbia "livelli critici" di boarding non migliora, verrà applicata una "penalità" al forfait che può arrivare fino al 10 per cento. Questa varierà a seconda del numero di letti a disposizione della struttura per i ricoveri da pronto soccorso e verrà annullata se il boarding tornerà a livelli accettabili.