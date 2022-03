Dal 10 marzo gli ospedali lombardi riapriranno alle visite dei parenti: le nuove regole In Lombardia dal 10 marzo si potrà far visita ai parenti ricoverati in ospedale: potranno farlo solo coloro che sono muniti del Super Green pass o dell’attestato di guarigione.

A cura di Ilaria Quattrone

Dopo due anni si potrà tornare a far visita ai propri parenti ricoverati negli ospedali. Dal 10 marzo si potrà rimanere per 45 minuti al giorno. Non ci saranno invece limiti di tempo per le residenze socio assistenziali dove sarà possibile fare visita anche ai parenti anziani positivi al Covid purché si indossino correttamente i dispositivi di protezione individuale con mascherine, guanti e camici. In questo caso, sarà presente anche il personale per garantire che tutto avvenga secondo le disposizioni.

Si potrà accedere con il Green Pass rafforzato

In ospedale potranno accedere solo coloro che hanno un Green Pass rafforzato e cioè la certificazione che viene rilasciata a chi è vaccinato. Potrà accedere anche chi ha avuto il Covid meno di sei mesi fa. In questo caso, bisognerà mostrare anche l'esito di un tampone che sia antigenico o molecolare purché sia stato eseguito entro 48 ore: "Siamo contenti che la situazione si sia sbloccata", ha detto il presidente di Salvagente Italia Mirko Damasco.

Regione prepara le regole

Regione sta quindi lavorando a delle nuove regole che consentono ai pazienti di poter visitare i propri parenti. Regole che potrebbero cambiare nel caso in cui dovesse esserci un peggioramento della situazione epidemiologica. Rimane consentito accompagnare bambini e ragazzi sotto i 18 anni, le donne in gravidanza sia durante il travaglio che nel post parto, che gli anziani di ottant'anni che sono allettati o ancora persone straniere che non parlano italiano o ancora persone che sono in fin di vita. Alcuni ospedali milanesi hanno già riaperto: al Policlinico per esempio si è passati da una visita settimanale a visite di 45 minuti a giorni alterni. Anche all'ospedale Sacco, del Fatebenefratelli e al Buzzi sono consentite visite a giorni alterni per venti minuti. All'Humanitas è consentito l'ingresso di una sola persona, sempre a giorni alterni, per massimo trenta minuti mentre al San Raffaele per non più di 45 minuti.