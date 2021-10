Dà fuoco alla cella e poi aggredisce gli agenti intervenuti per salvarlo: sette feriti Un detenuto del carcere di Como ha appiccato un incendio in una cella: l’uomo avrebbe aggredito alcuni agenti della polizia penitenziaria che erano intervenuti per salvarlo. In totale sette agenti sono rimasti feriti e dimessi con una prognosi di venti giorni. Il detenuto avrebbe già in passato appiccato incendi all’interno del carcere.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha dato fuoco alla cella e poi ha aggredito gli agenti della polizia penitenziaria che volevano salvarlo: è successo nel carcere di Como. In totale, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", sono rimasti feriti sette poliziotti. A tutti, tra chi sarebbe stato picchiato dall'uomo e chi è rimasto intossicato, sono stati dati venti giorni di prognosi. Sempre in base a quanto scritto dal giornale, sembrerebbe che l'uomo già in passato avesse innescato delle rivolte simili nella casa circondariale.

Il detenuto avrebbe appiccato già in passato altri incendi

A darne notizia è stato Fabiano Ferro, segretario provinciale dell'Unione dei sindacati di Polizia penitenziaria. Ferro ha raccontato che l'uomo avrebbe dato fuoco al materasso: "Si tratta dell'ennesimo e analogo evento critico – spiega il sindacalista – generato dal soggetto nel giro di pochi giorni". Il segretario denuncia i rischi ai quali il personale è esposto. Dello stesso avviso il segretario regionale Gian Luigi Madonia: "In un Paese in cui il sistema penitenziario si è rivelato ormai impotente e inefficace rispetto al mandato costituzionale, si rilevano anche aspetti organizzative delle singole strutture che lasciano perplessi".

Episodio simile al carcere di Vigevano

Madonia afferma che un'altra aggressione sarebbe avvenuta all'interno di un carcere di Pavia il giorno prima. Anche questa volta la vittima sarebbe stato un agente. Simile a quanto accaduto a Como, è quanto successo a inizio ottobre in un carcere di Vigevano. Anche in questo caso un detenuto aveva appiccato un incendio nella propria cella. In totale sono rimasti intossicati quattro agenti. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito in modo grave.