Cremona la città con il clima peggiore d’Italia: male anche Lodi, Mantova e Pavia Le città con il clima peggiore per chi ci abita sono tutte nella Bassa padana: si tratta di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. Male anche Milano. La migliore in Lombardia? È Sondrio, seguita da Lecco.

Il centro storico di Cremona (Foto Facebook)

La città con il clima peggiore d'Italia? È Cremona. Ma vanno male anche le altre città della Lombardia: bocciati soprattutto i capoluoghi della Bassa padana, da Pavia a Mantova.

Lo conferma l'ultima classifica de Il Corriere della Sera con IlMeteo.it, che tiene in considerazione tredici indicatori in totale per i 108 capoluoghi di provincia italiani come indice di calore e notti tropicali, umidità, ore di sole e giornate di pioggia.

Il fine? Valutare il benessere e la vivibilità di un luogo per chi ci abita.

Pavia

Il clima umido della Lombardia

E se sul podio troneggiano città di mare come Imperia, Savona e Massa, la Lombardia, secondo questa fotografia, non sembra certo un posto facile in cui vivere. Le motivazioni? Soprattutto la nebbia e l'umidità. Così come l'escursione termica tra notte e giorno, o frequenti giornate di freddo.

Mantova

La Bassa padana ha il clima peggiore

Ecco come si classificano nel dettaglio le città capoluogo della Lombardia, dalla peggiore alla migliore.

Maglia nera per la Bassa padana. La città peggiore è Cremona, al 108esimo posto. Le fa compagnia la vicina Lodi al 103esimo posto. Accanto, al 102, Mantova. Pavia, infine, si piazza al 98esimo posto.

Milano

Il caso di Milano

Segue a sorpresa il capoluogo, Milano, all'89esimo posto: gli abitanti della città patiscono spesso il freddo, e prendono poco sole. E poco dopo arriva anche Monza, all'81esimo posto.

Un po' meglio fanno le città più a Nord: Brescia si classifica 55esima, grazie alle rarissime ondate di calore e al vento. Un gradino sopra Bergamo.

Lecco

L'aria del lago e della montagna

Nella prima parte della classifica si trova invece Como, 49esima, baciata da una brezza gradevole e con una buona regolazione tra caldo e freddo. Ancor meglio Varese, al 44esimo posto, che viene però penalizzata dalle piogge e dall'assenza di brezza estiva. Vince su tutte infine Lecco, al 27esimo posto: l'aria del lago, a quanto pare, fa stare bene chi ci abita davanti (e vicino).

Como

Sondrio la città con il clima migliore

In altissimo anche Sondrio, il capoluogo lombardo di montagna che si piazza addirittura 22esimo grazie alle pochissime notti tropicali e il basso impatto del caldo (ma è agli ultimi posti per il freddo e per la nuvolosità).