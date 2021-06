Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 115 nuovi casi di Coronavirus su 36.699 tamponi eseguiti. I tamponi realizzati in totale sono invece 11.490.807, per una percentuale di positività dello 0,3 per cento. Lo dice il bollettino di sabato 26 giugno 2021 diramato dalla Regione Lombardia. Diminuiscono i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, ma aumentano leggermente quelli ricoverati in terapia intensiva. Aumenta rispetto a ieri il numero dei decessi registrati in una giornata: 5 morti oggi, contro 2 di ieri. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono 33.767.

La situazione negli ospedali lombardi

Continua a migliorare la situazione all'interno degli ospedali lombardi. Nei reparti di area medica sono invece ricoverati 269 pazienti Covid, 29 in meno rispetto a ieri quando erano 298. Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi invece sono ricoverati 64 degenti Covid, in leggero aumento rispetto a 24 ore fa quando erano 63. Aumentano, ancora, i guariti/dimessi che hanno superato la malattia.

I contagi nelle province lombarde

Di seguito la situazione nelle province lombarde, con la suddivisione per aree di competenza dei contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Secondo quanto comunicato, sono 39 i casi individuati nella provincia di Milano, 6 in quella di Como e zero in quella di Monza e Brianza. Nella provincia di Bergamo ci sono 12 positivi, mentre in quella di Brescia se ne contano 7. A Varese 19 nuovi casi, nel Mantovano 11 e in provincia di Pavia 1. Nel Lodigiano 7, in provincia di Sondrio 1 casi. E ancora: 8 casi in provincia di Cremona e nessun caso registrato nella provincia di Lecco.