Il bollettino di oggi giovedì 7 gennaio con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore in Lombardia i nuovi casi positivi al Covid-19 sono 2.799 a fronte di 20.331 tamponi, stando ai dati ufficiali comunicati dalla Regione. Ieri il dato era stato di 2.952 nuovi contagi su 28.462 tamponi, per una percentuale del 10,3 per cento. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.979.745 tamponi. Diminuisce rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 34 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 92), per un totale dall'inizio della pandemia di 25.532 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

La situazione negli ospedali della Lombardia

Gli aggiornamenti sulla situazione dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, fondamentali per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione negativa sul fronte dei ricoveri. Nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale, dopo giorni di costante decrescita, è infatti aumentato di 61 unità, portando il totale a 3.363 (ieri erano 3.424). Aumentano invece lievemente i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 2 pazienti in più rispetto a ieri (quando invece il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 4 pazienti in meno), per un totale di 473 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 413.248: sono 1.214 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 753 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano. Sono 159 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 566 in quella di Varese, 455 in provincia di Brescia, 288 in quella di Como e 103 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 121 nuovi contagi, mentre sono 78 quelli a Lecco, così come 19 sono anche i nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono 67, 17 invece in provincia di Sondrio dove ieri non erano stati registrati casi. Infine, sono 125 i casi in provincia di Mantova.

Oggi e domani la Lombardia in zona gialla: cosa cambia

Terminate le feste natalizie, la Lombardia (come il resto dell'Italia) è tornata momentaneamente in zona gialla. Nelle giornate di oggi e domani, infatti, resterà in vigore la fascia di minore criticità. Qui cosa cambia per spostamenti e aperture e chiusure dei negozi. Nel weekend di sabato 9 e domenica 10 gennaio, al contrario, vigerà un regime di zona arancione, mentre per la prossima settimana è atteso un report dell'Rt dell'Istituto Superiore di Sanità che detti le linee guida sulla zona in cui sarà la regione governata da Attilio Fontana.