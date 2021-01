Il bollettino di oggi martedì 5 gennaio, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore in Lombardia i nuovi casi positivi al Covid-19 sono 1.338 a fronte di 12.790 tamponi, stando ai dati ufficiali comunicati dalla Regione. Ieri il dato era stato di 863 nuovi contagi su 8.161 tamponi, per una percentuale del 10,5 per cento. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.930.952 tamponi. Aumenta rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 62 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 27), per un totale dall'inizio della pandemia di 25.406 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

La situazione negli ospedali della Lombardia

Gli aggiornamenti sulla situazione dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, fondamentali per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione negativa sul fronte dei ricoveri. Nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale, dopo giorni di costante decrescita, è infatti aumentato di 117 unità, portando il totale a 3.344 (ieri erano 3.227). Diminuiscono invece lievemente i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 9 pazienti in meno rispetto a ieri (quando invece il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 5 pazienti in meno), per un totale di 475 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 409.548: sono 1.646 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 254 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano, di cui XXX a Milano città. Sono 63 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 304 in quella di Varese, 100 in provincia di Brescia, 121 in quella di Como e 98 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 22 nuovi contagi, mentre sono 48 quelli a Lecco, così come 48 sono anche i nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono 15, 70 invece in provincia di Sondrio dove ieri non erano stati registrati casi. Infine, sono 162 i casi in provincia di Mantova.

Lombardia oggi e domani ancora in zona rossa

Oggi e per l'intera giornata di domani la Lombardia (come il resto dell'Italia) è tornata in zona rossa. Dopo l'unico giorno di zona arancione di ieri, durante il quale i cittadini hanno potuto godere di una maggiore libertà tra spostamenti e usufrutto dei locali e dei negozi, la Regione torna a fare i conti con le norme più restrittive per l'Epifania. Per il weekend del 9 e 10 gennaio invece la Lombardia passerà in zona arancione così come previsto dal nuovo Decreto del governo che fa seguito a quello di Natale e che contiene nuove e più restringenti misuri anti-Covid da applicare su tutto il territorio nazionale almeno fino al 15 gennaio.