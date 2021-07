Nuovo aggiornamento dalla Regione Lombardia in merito all'andamento dell'epidemia da Covid-19 ad oltre un anno di distanza dal suo scoppio. Come testimoniato dai dati forniti dal bollettino di venerdì 2 aprile 2021, calano rispetto a ieri i nuovi contagi, scendendo a quota 3.941 su 57.421 tamponi realizzati, contro i 4.483 casi e i 58.888 tamponi di 24 ore fa. In totale sono stati effettuati 8.286.122 tamponi. Diminuisce anche il numero di ricoverati in reparti ordinari e di terapia intensiva, così come cala il numero dei decessi registrati in una giornata: sono 97 i decessi registrati. Ieri, invece, ammontavano a 127. In totale sono 30.959 i morti ufficiali per Covid in Lombardia, 610.225 i guariti.

La situazione negli ospedali lombardi

Migliora la situazione negli ospedali lombardi. Come comunicato dalla Regione, sono 6.703 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari di Covid, contro i 6.823 di ieri, con una diminuzione di 120 unità. Nelle terapie intensive sono 857 i degenti: dato in riduzione rispetto a ieri, quando se ne contavano 860 (meno 3). Procede spedito il processo di guarigione per tanti altri pazienti: nelle ultime 24 ore hanno superato la battaglia col Covid altri 3.221 individui, portando l'ammontare totale dei guariti/dimessi a 610.225 da inizio pandemia.

I contagi nelle province lombarde

Di seguito la situazione nelle province lombarde, con la suddivisione per aree di competenza dei 3.941 contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Secondo quanto comunicato, sono 1.273 i casi individuati nella provincia di Milano, 299 in quella di Como e 389 in quella di Monza e Brianza. Nella provincia di Bergamo sono 264 i nuovi positivi, mentre in quella di Brescia se ne contano 656. A Varese sono stati trovati altri 164 cittadini contagiati dal virus, nel Mantovano 217 e in provincia di Pavia 195. Nel Lodigiano sono 84, in provincia di Sondrio 63 e in quella di Cremona 137. A Lecco ne sono stati segnalati 97.

Oggi il monitoraggio dell'Iss

Verrà comunicato oggi pomeriggio l'esito del nuovo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità circa l'andamento dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Tra i dati, vi sarà un aggiornamento dell'indice di contagio Rt oltre a quello legato alla pressione sugli ospedali che in Lombardia è ancora alta (come certificato dall'ultimo bollettino). Ma anche in caso di valori favorevoli, il monitoraggio non favorirà il cambio di colore della zona della regione, poiché la Lombardia resterà zona rossa almeno fino all'11 aprile. Dal 7 al 30, invece, potrà al massimo diventare arancione su decisione del Governo Draghi.