Il bollettino di domenica 13 dicembre, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Stando a quanto comunicato da Regione Lombardia, i nuovi casi positivi sono 2.335 su 25.523 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri il dato era stato di 2.736 nuovi contagi su 29.153 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.438.316 tamponi. Aumenta rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati 144 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 85), per un totale dall'inizio della pandemia di 23.810 morti ufficiali nella sola Lombardia.

La situazione negli ospedali lombardi

I dati relativi a ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, utili per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione più stabile e in miglioramento rispetto alle scorse settimane. Nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in ospedale è diminuito di 130 unità, portando il totale a 5.159 (ieri erano 5.289). In calo anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 3 pazienti in meno rispetto a ieri (ieri il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 16 ricoveri in meno), per un totale di 714 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 333.503: sono 908 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

Il contagio nelle province

Da oggi la Lombardia è zona gialla, le nuove regole

A partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 13 dicembre, la Lombardia è ufficialmente divenuta zona gialla. Dagli spostamenti alle riaperture delle attività commerciali, sono molte le nuove misure che regoleranno la vita dei cittadini fino al 21 dicembre, quando subentreranno ulteriori restrizioni come da ultimo Dpcm (per cui Fontana si è dimenticato di dire che il 25, il 26 e l'1 sarà vietato spostarsi anche tra Comuni). Fino ad allora, i lombardi potranno spostarsi all'interno della regione senza autocertificazione, mentre resterà vietato uscire durante le ore del coprifuoco (22-5). Riaprono bar e ristoranti fino alle 18, l'asporto sarà consentito per i secondi fino alle 22 mentre non c'è limite di orario per le consegne a domicilio.