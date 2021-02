Sono 2.526 i casi di Coronavirus registrati in Lombardia su 38.465 tamponi effettuati nella giornata di oggi venerdì 12 febbraio. È quanto emerge dal bollettino diramato dal ministero della Salute. I dati sono in aumento rispetto all'11 febbraio, quando erano stati registrati 2.434 casi su 41.935 tamponi complessivi (nel totale sono calcolati anche i test rapidi antigenici, oltre ai tamponi molecolari). In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 6.039.796 tamponi. Il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 47 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati registrati 54 decessi), per un totale dall'inizio della pandemia di oltre 27mila decessi (27.699) nella sola Lombardia, tenendo conto solo di quelli ufficiali.

I ricoverati negli ospedali della Lombardia

Sul fronte dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è peggiorato: sono 3.583 (più 33) le persone in degenza ordinaria (ieri erano 3.550). Diminuisce invece il totale delle persone in terapia intensiva: sono 359, ovvero 9 in meno rispetto a ieri quando erano 368 i pazienti in condizioni più gravi. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 482.645: nelle ultime 24 ore sono 1.019 le persone che hanno superato la malattia.

La situazione nelle province Lombarde

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 623 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano. Sono 212 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 211 in quella di Varese, 579 in provincia di Brescia, 211 in quella di Como e 159 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 176 nuovi contagi, mentre sono 77 quelli a Lecco e 37 i nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 70. In provincia di Mantova 98 casi, mentre in quella di Sondrio 10.

Lombardia in zona gialla fino al 5 marzo

Ora è ufficiale: dopo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, la Lombardia resterà in zona gialla fino al prossimo 5 marzo. L'indice di contagio Rt infatti è ancora sotto l'1. Ciò significa che i bar, i ristoranti e tutte le attività potranno restare aperti pur nei limiti concessi dai Dpcm, con chiusure al pubblico alle 18. Gli spostamenti resteranno liberi all'interno della propria regione dalle 5 alle 22.