In Lombardia sono 4.003 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, a fronte di 46.150 tamponi effettuati. Lo certifica l'ultimo bollettino giornaliero sull'emergenza Covid-19 relativo a domenica 21 marzo diffuso dal Ministero della Salute. Diminuiscono i nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 4.810 casi su 56.383 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 7.693.803 tamponi tra test molecolari e antigenici. Calano/Aumentano i decessi: da ieri ne sono stati registrati altri 90, per un totale dall'inizio della pandemia che è arrivato nella sola Lombardia a 29.799 morti, contando i dati ufficiali. Ieri i decessi erano stati 78.

I ricoveri negli ospedali della Lombardia

Resta molto critica la situazione negli ospedali lombardi: sono in continuo aumento/calano i ricoveri provocati dalla terza ondata della pandemia. Salgono i pazienti Covid: sono 6.926 più 29 le persone ricoverate con sintomi nei reparti (ieri erano 6.891). Aumenta il totale dei pazienti in terapia intensiva: sono 806, ossia 15 in più rispetto a ieri quando erano 791 i pazienti in condizioni più gravi. Aumenta comunque anche il dato relativo alle persone dimesse/guarite: sono in totale 562.346.

I contagi nelle province lombarde

La mappa relativa ai nuovi casi di positivi al Covid-19 nelle diverse province lombarde continua a fotografare una situazione differente da zona a zona. Sono 1.094 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano e 902 in provincia di Brescia, due delle più colpite. Per quanto riguarda le altre province, sono 470 i nuovi casi nella provincia di Monza e Brianza, 137 in quella di Varese, 197 in quella di Como e 222 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 314 nuovi contagi, mentre sono 144 quelli a Lecco e 58 nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 117, in provincia di Mantova ci sono stati 182 casi, 78 casi infine in provincia di Sondrio.