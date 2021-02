Sono 4.557 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia a fronte di 46.725 tamponi effettuati. È quanto si legge nel bollettino giornaliero sull'emergenza Covid-19 relativo a venerdì 26 febbraio reso noto dal Ministero della Salute. Aumentano ancora i nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 4.243 casi a fronte però di 51.473 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 6.566.513 tamponi tra test molecolari e antigenici. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 47 decessi, per un totale dall'inizio della pandemia che è arrivato nella sola Lombardia a 28.275 morti, contando i dati ufficiali. Ieri i decessi erano stati 44.

La situazione negli ospedali della Lombardia

Con la diffusione delle varianti del Covid-19 in diverse province lombarde la situazione negli ospedali è tornata a peggiorare da giorni. Anche oggi salgono i ricoveri in ospedale: sono 4.034 (più 10) le persone ricoverate nei reparti Covid (ieri erano 4.024, in aumento di 78 pazienti). Aumenta anche il totale delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 416, ovvero 9 in più rispetto a ieri quando erano 407 i pazienti in condizioni più gravi. Aumenta comunque anche il dato relativo alle persone dimesse/guarite: sono in totale 505.819.

I contagi nelle province Lombarde

Lombardia verso la zona arancione

È atteso per oggi il verdetto dell'Istituto Superiore di Sanità che dovrà effettuare il nuovo monitoraggio per stabilire in quale zona sarà la Lombardia a partire da lunedì 1 marzo. Secondo le ultime indiscrezioni filtrate, non tanto per l'indice di contagio Rt, quanto per gli altri valori considerati "a rischio", la regione governata da Attilio Fontana potrebbe tornare nuovamente in zona arancione, dopo tre settimane in zona gialla.