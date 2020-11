Sono 4.615 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia segnalati dal bollettino di sabato 28 novembre. I morti nelle ultime 24 ore sono stati invece 119, contro i 181 di ieri. Il totale dei decessi ufficiali per Covid-19 nella sola Lombardia è di 21.512 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 37.286 tamponi, contro i 40.931 di ieri. In totale da febbraio, mese in cui è scoppiata la pandemia in Lombardia, sono stati eseguiti complessivamente 4.027.257 tamponi.

I dati su ricoveri e terapie intensive

Massima attenzione, come sempre, sui dati relativi a ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, indicativi dell'andamento dell'epidemia. Nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in ospedale è sceso di 253 unità, portando il totale a 7.616 (ieri erano 7.869). Anche il numero dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva è diminuito: sono stati 6 in meno nelle ultime 24 ore (ieri il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di nove ricoveri in meno), per un totale di 919. Continua a crescere in maniera considerevole il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 250.832: sono 4.736 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano state 15.054.

I dati delle province lombarde

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 1.748 i nuovi contagi di Coronavirus registrati in provincia di Milano, di cui 641 in città. Sono 201 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 585 in quella di Varese, 360 in provincia di Brescia, 448 in quella di Como e 269 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 250 nuovi contagi, mentre sono 168 quelli a Lecco, 117 nella provincia di Lodi, 97 in quella di Cremona, 63 nella provincia di Sondrio e infine 209 a Mantova.