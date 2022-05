Covid Lombardia, bollettino del 31 maggio: oggi 3.290 casi e 6 morti Sono 3.290 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, con 6 ulteriori decessi. Ecco il bollettino Covid di oggi, martedì 31 maggio 2022.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono 3.290 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati oggi in Lombardia su 37.369 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino di oggi martedì maggio 2022 diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 6 decessi (ieri erano stati 17) per un totale che da inizio pandemia in Lombardia è arrivato a 40.547 vittime. Aumentano i casi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 750 contagi mentre i tamponi erano stati 10.313. A livello ospedaliero, calano i ricoveri in area medica e resta stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.

La situazione negli ospedali della Lombardia

Questa nel dettaglio la situazione a livello di ricoveri: i pazienti ricoverati nei reparti d'area medica degli ospedali sono 613 contro i 615 di ieri (2 in meno) mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati in totale 35 pazienti (esattamente come ieri).

Situazione Covid nelle province della Lombardia