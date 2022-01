Covid Lombardia, bollettino del 30 gennaio: oggi 14.558 casi e 62 morti Sono 14.558 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Lombardia, con altri 62 decessi. I dati del bollettino Covid di oggi, domenica 30 gennaio 2022.

Sono 14.558 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati oggi in Lombardia a fronte di 147mila tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di domenica 30 gennaio 2022 del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 62 decessi: ieri erano state registrate 88 vittime. In totale i decessi da inizio pandemia in Lombardia sono 37.108. Diminuiscono i casi rispetto a ieri, a fronte però di un numero minore di tamponi: ieri in Lombardia i contagi giornalieri di Coronavirus erano stati 18.555 su 167.214 tamponi. A livello di ricoveri, calano quelli nei reparti d'area medica degli ospedali, mentre sono stabili quelli in terapia intensiva.

La situazione negli ospedali lombardi

Questa nel dettaglio la situazione negli ospedali lombardi: i pazienti ricoverati nei reparti di area medica degli ospedali sono adesso 3004 pazienti (68 in meno rispetto ai 3.072 di ieri). Stabile il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva che sono 254.

Situazione Covid nelle province della Lombardia

Di seguito la situazione nelle province lombarde, con la suddivisione per aree di competenza dei contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Secondo quanto comunicato, nella provincia di Milano sono 4.015 i casi. Nella provincia di Varese i casi sono stati 1.243, mentre sono stati 1.108 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 1.489, nel Bresciano invece sono stati 2.158. Nel Comasco si sono registrati 877 casi, in provincia di Sondrio 277. In provincia di Mantova si sono avuti 824 casi, 457 nella provincia di Lecco e 576 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 319 e infine 723 in provincia di Pavia.