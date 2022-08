Covid in Lombardia, oggi 5.369 nuovi casi e 31 morti, 1.426 contagi a Milano: bollettino del 4 agosto Sono 5.369 i nuovi casi di Covid in Lombardia e 31 i morti. Ecco il bollettino Covid di oggi, giovedì 4 agosto 2022.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 5.369 i nuovi casi giornalieri di Covid registrati oggi in Lombardia, a fronte di 34.734 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino di oggi, giovedì 4 agosto 2022, diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 31 decessi (ieri ne erano stati segnalati 20), per un totale di 41.664 morti dall'inizio della pandemia.

Diminuiscono i casi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 5.572 contagi a fronte di 35.737 tamponi effettuati. Calano i ricoveri nei reparti ospedalieri e cala anche il numero di ricoverati nelle terapie intensive.

I contagi Covid oggi nelle province della Lombardia

Di seguito invece i numeri delle province lombarde. Nella provincia di Milano si sono registrati 1.426. A Bergamo sono 575, in provincia di Brescia invece 793. A Como sono stati 286, mentre a Cremona 253, a Lecco se ne sono registrati 152. Nel territorio di Lodi i nuovi positivi sono 138, in provincia di Mantova sono a quota 341. Per quanto riguarda Monza e Brianza, il numero si attesta a 427, a Pavia 335. Infine nella provincia di Sondrio sono stati 92 mentre nel territorio di Varese 412.

I casi covid negli ospedali in Lombardia

Ecco i dati relativi ai ricoveri: a livello ospedaliero calano di 54 unità i ricoveri in area medica che così scendono a 1.294 (ieri erano 1.348) pazienti. Cala leggermente invece il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: ieri erano 47, oggi sono 54.