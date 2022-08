Covid in Lombardia, 4.918 casi e 24 decessi: il bollettino del 23 agosto Sono 4.918 i casi in Lombardia e 24 i decessi: ecco il bollettino di oggi, martedì 23 agosto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 4.918 i nuovi casi giornalieri di Covid registrati oggi in Lombardia, a fronte di 27.957 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino di oggi, martedì 23 agosto 2022, diramato dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 24 decessi, per un totale di 42.123 morti dall'inizio della pandemia.

Aumentano i ricoveri in ospedale a 780 (ieri 790), così come in terapia intensiva scendono a 20 (come ieri).

I contagi Covid oggi nelle province della Lombardia

Di seguito, sono indicati i nuovi casi nelle varie province lombarde. A Milano 1.359. A Bergamo 532, Brescia 671, Como 299; Cremona 224; Lecco 165; Lodi 105; Mantova 321; Monza e Brianza 366; Pavia 290; Sondrio 88; infine Varese 382.