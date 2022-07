Coppia di senza fissa dimora fa sesso sotto i portici, interviene la polizia Nel pomeriggio di oggi una coppia di senza fissa dimora hanno consumato un rapporto completo sotto i portici di Gallarate. Fermati dalla polizia.

Foto di repertorio

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 luglio, una coppia di senza fissa dimora hanno consumato un rapporto completo sotto i portici di Gallarate. I due si sono recati nel corso davanti ai negozi e, dopo essersi sdraiati a terra, si sono scambiati effusioni davanti a passanti e negozianti. Questi, presi in contropiede dal comportamento della coppia, hanno allertato le forze dell'ordine che si sono precipitate sul posto.

Coppia di senza fissa dimora fa sesso sotto i portici a Gallarate

Secondo quanto riportato da La Prealpina, le effusioni sono andate in scena in piazza Papa Giovanni XXIII a pomeriggio inoltrato. Pochi minuti dopo aver ricevuto la chiamata dei cittadini, una volante della polizia inviata dal Commissariato di via Ragazzi del '99 è arrivata sul posto bloccando la coppia e ponendo fine agli atti osceni in luogo pubblico. I due senza fissa dimora dell'episodio odierno sono stati identificati dalla polizia che ha scoperto come abbiano già dei precedenti. Inoltre, nelle scorse settimane, i due erano stati accompagnati al pronto soccorso a seguito di una lite.

Nei giorni scorsi i due erano stati portati al pronto soccorso dopo una lite

Nei giorni scorsi, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe De Bernardi Martignoni e Mohammad Noor avevano parlato della necessità di intervenire in zona stazione a Gallarate per limitare episodi di degrado in zona. Il primo ha detto che "siamo rimasti senza parole, quasi increduli. Purtroppo, forse anche a causa del caldo, le persone stanno perdendo il senso della misura come è accaduto qui sotto i portici oggi pomeriggio".