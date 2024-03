Convincono il prete a toccargli le parti intime e lo filmano, poi gli chiedono 170mila euro come ricatto Cinque giovani avrebbero convinto il parroco a toccare le parti intime di uno di loro, mentre gli altri lo filmavano con il cellulare: il pubblico ministero ora chiedono 9 anni di carcere per i ragazzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sono stati chiesti 9 anni di carcere per tre ragazzi che hanno ricattato un prete intascandosi 170mila euro. Stando alla ricostruzione dei fatti, cinque giovani originari della Romania avevano finto di essere in difficoltà e così avevano chiesto al parroco del Bresciano di ospitarli: una volta in casa avrebbero convinto il parroco a toccare le parti intime di uno di loro, mentre gli altri lo filmavano con il cellulare. Quel video alla fine era l'arma di ricatto dei giovani nei confronti del prete: minaccia dopo minaccia il ricatto alla fine è valso 170 mila euro.

Stando della situazione il prete si è rivolto alle forze dell'ordine che in poco tempo sono riusciti a risalire agli autori del gesto. Si trattano di cinque ragazzi tra i 20 e i 25 anni attualmente ancora irreperibili perché dopo l'accaduto sono scappati. Per due di loro il procedimento penale si è concluso con una condannati con rito abbreviato a 5 anni e 8 mesi e 4 anni e 8 mesi di reclusione. Mentre per gli altri tre – come riporta Brescia Today – continua il processo: sono accusati di estorsione e di revenge porn, per questi reati il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 9 anni di reclusione. Bisognerà attendere il prossimo 20 giugno per la sentenza. Risultano ancora irreperibili.