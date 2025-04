Consegne in tilt nel Milanese per il weekend di Pasqua: doppio sciopero dei driver Amazon ed Esselunga

video suggerito

Consegne in tilt nel Milanese per il weekend di Pasqua. Doppio sciopero dei corrieri di Amazon e delle aziende Brivio & Viganò Logistics, Cap delivery e Deliverit, che operano nella logistica di Esselunga.

A cura di Giulia Ghirardi

Fonte: Facebook

Consegne in tilt nel Milanese per il weekend di Pasqua. Doppio sciopero per i corrieri di Amazon e delle aziende Brivio & Viganò Logistics, Cap delivery e Deliverit, che operano nella logistica di Esselunga.

Nel corso della giornata di ieri, venerdì 18 aprile, a seguito della protesta indetta per il rinnovo del contratto nazionale di secondo livello, le sigle sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato una giornata di sciopero dei driver di Amazon al quale hanno aderito decine i lavoratori soltanto nella città di Milano.

A loro, da ieri mattina sino alle ore 2:00 di Pasqua, domenica 20 aprile, si è aggiunta anche la Filt Cgil che ha proclamato lo stato di agitazione e lo sciopero in tutti gli appalti che coinvolgono le aziende Brivio & Viganò Logistics, Cap delivery e Deliverit, che operano nella logistica di Esselunga con presidi in tutta la Regione presso i magazzini di Settimo Milanese (Milano), Dione Cassio (Milano), Varedo (Monza Brianza) e Lallio, nella bergamasca.

"Alla base della protesta ci sono comportamenti aziendali discriminatori e pratiche gestionali arbitrarie", hanno spiegato i sindacati. "Persone messe a riposo senza alcuna giustificazione operativa, mentre ad altre è richiesto di lavorare in regime straordinario, ben oltre il normale orario". In più, "pressioni indebite sul personale affinché sostituiscano chi si rifiuta di lavorare con mezzi sovraccarichi, in evidente violazione delle norme sulla sicurezza".