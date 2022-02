Consegnata la bandiera olimpica al sindaco Sala: è iniziata la corsa per Milano-Cortina 2026 Durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 è avvenuto il passaggio di consegna della bandiera a cinque cerchi al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina.

A cura di Giorgia Venturini

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ora è ufficiale. Si sono conclusi i Giochi inventali di Pechino 2022 ed è iniziata la corsa per Milano-Cortina 2026. Il passaggio del testimone sotto gli occhi del mondo è avvenuto nella cerimonia di chiusura di oggi domenica 20 febbraio in Cina allo stadio Bird's Nest: nell'occasione, come da tradizione olimpica, la bandiera a cinque cerchi è stata consegnata dal sindaco di Pachino Chen Jining al presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) Thomas Bach. A sua volta Bach l'ha consegnata ufficialmente al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina. Per la prima volta nella storia delle olimpiadi il passaggio di consegna è avvenuta nelle mani di due sindaci. Subito dopo la consegna della bandiera il sindaco di Milano ha postato la foto sui social con scritto: "Per Milano. E soprattutto per l’Italia. In questo momento più che mai".

Dopo vent'anni la bandiera olimpica torna in Italia

Ritorna in Italia la bandiera olimpica: l'ultima volta i giochi invernali sono stati ospitati a Torino nel 2006. Cortina invece ha già organizzato le olimpiadi invernali nel lontano 1956. Milano e Cortina avranno da oggi quattro anni per prepararsi ad accogliere i nuovi Giochi invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio. Le gare, ovviamente, non si terranno solo in queste due città Milano e Cortina: si terranno anche nei cluster della Val di Fiemme, di Anterselva e della Valtellina. I lavori di ristrutturazione di diversi impianti o la creazione ex novo di nuovi impianti è già iniziata: il Mit ha destinato ben un miliardo di euro, soldi destinati solo per le opere infrastrutturali. E ancora: la cerimonia di apertura sarà allo stadio San Siro a Milano, mentre la cerimonia di chiusura si terrà a Verona. A Milano si disputeranno le gare di hockey su ghiaccio al PalaSharp e al PalaItalia. E nel capoluogo lombardo sarà ubicato il villaggio olimpico. Al Mediolanum Forum di Assago invece si disputeranno le gare di Pattinaggio di figura e lo Short track.