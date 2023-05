Condannato a quattro anni per violenze sessuali su minori: pedofilo finisce in carcere Per un uomo di 53 anni si sono aperte le porte del carcere dove dovrà scontare una pena di quattro anni violenza sessuale su minori.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un uomo di 53 anni dovrà scontare una condanna di quattro anni in carcere emessa dalla Corte d’appello di Milano per violenza sessuale su minori. La manette sono scattate per lui dopo la sentenza: gli agenti della polizia di Como lo hanno arrestato nella sua casa a Merone, in provincia di Como, e lo hanno portato in carcere.

Più violenze in diverse anni

L'uomo è ritenuto il responsabile di alcuni episodi di violenza avvenuti dal 2005 al 2011 e nel 2015 in provincia di lecchese. L'imputato in primo grado era stato già condannato a una pena in carcere di quattro anni, ma era ancora a piede libero. Adesso è stato rintracciato dalla polizia: si trova ora in carcere.

Condannato a 16 anni un babysitter

Lo scorso 21 marzo un babysitter di 30 anni è stato condannato a 16 anni di carcere per violenza sessuale nei confronti di sei bambine, tutte di età inferiore ai 10 anni. Le manette per l'uomo erano scattate lo scorso anno quando le indagini avevano giudicato il 30enne responsabile delle violenza a partire dal 2018. L'imputato aveva già riportato una precedente condanna per pedofilia.

Il 30enne già cinque anni fa era stato assunto come babysitter e aveva abusato di due sorelline affidate a lui quando i genitori non c'erano. Ma le violenze non si sono fermate: dall'ottobre 2021 al marzo 2022 si sarebbe proposto anche come insegnante per le ripetizioni in casa e anche in questo caso messo in atto altri abusi.

"La pena deve avere due funzioni: una è quella riabilitativa, l'altra è quella di evitare che si ricommetta un gesto simile. E questo è ancora più importante nel caso in cui le vittime siano dei bambini", spiega a Fanpage.it l'avvocato Giampaolo Berni Ferretti, che insieme alla collega Susanna Marangoni, ha assistito una delle vittime del babysitter.