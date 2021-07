Forse ci siamo. Il centrodestra, dice il suo leader Matteo Salvini, ha trovato il nome del candidato sindaco che dovrà sfidare Beppe Sala alle elezioni Comunali di Milano di quest'anno. Il capo politico della Lega, intervistato da Skytg24, ha annunciato di averlo trovato senza però rivelarlo. E se qualche giorno fa aveva detto che sarebbe stato comunicato "entro il weekend", stamattina Salvini ha posticipato l'annuncio a martedì, quando riunirà i leader della colazione a Roma per formalizzare non solo il nome del candidato ma anche del resto della squadra. Dalla riunione dovrebbe poi emergere anche con chi si presenterà il centrodestra a Bologna e a Napoli.

Salvini: Il primario Bernardo ha dato la sua disponibilità

"A Milano, tra i tanti, ha dato la sua disponibilità anche il primario di pediatria di uno storico ospedale, insieme ad altri, uomini di cultura, delle imprese e delle istituzioni, e ad Albertini", ha detto Salvini a Skytg24. Per quanto riguarda il dottore citato, si tratta di Luca Bernardo, primario del Fatebenefratelli che nella giornata di sabato 3 luglio era al gazebo della Lega al mercato di via Fauché per firmare la presentazione dei referendum sulla giustizia. Il primario ha detto in alcune occasioni di stimare l'attuale sindaco di Milano Beppe Sala sottolineando però di avere idee molto diverse dalle sue. Bernardo è fratello di un ex deputato di Forza Italia poi passato al Nuovo Centrodestra e infine al Partito Democratico. Che sia davvero lui il candidato su cui il centrodestra punterà per sconfiggere Beppe Sala? Martedì, a meno di nuove (e non escluse) novità, lo sapremo.