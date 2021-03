Como, sequestrati otto quintali di carne avariata: nei guai due imprenditori

La Guardia di finanza di Como ha sequestrato 8 quintali di carne avariata in due negozi. Le Fiamme Gialle hanno trovato numerose irregolarità nella conservazione della carne: era accatastate su superfici non idonee come pareti e pavimenti sporchi e confezionate all’interno di non idonee buste in plastica, prive dei requisiti igienico-sanitari. Per i due titolari ora sono scattate le sanzioni.