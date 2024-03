Com’è possibile che in un comune di 8mila abitanti siano stati spesi 22 milioni di euro in gioco d’azzardo Nel 2022 a Villongo (Bergamo) sono stati spesi 22 milioni di euro nel gioco d’azzardo online. Una media di quasi 4mila euro pro capite, tre volte superiore a quella regionale. Si ipotizza la presenza di un sistema di riciclaggio di denaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

A Villongo, comune da 8mila abitanti della Val Calepio nella Bergamasca, nel 2022 sono stati spesi oltre 22 milioni di euro per il gioco d'azzardo online. Si tratta di una cifra pro capite pari a 3.948 euro, ovvero il triplo della media annuale in Lombardia che, tra i tra i 18 e 74 anni, si è attestata sui 1.287 euro.

A riportare questi dati è lo studio realizzato da Federconsumatori e Cgil, ‘Libro nero dell'azzardo. La crescita impetuosa dell'azzardo online in Italia. Mafie, dipendenze, giovani‘, basato sui dati raccolti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presentati alla Camera del Lavoro di Milano. Secondo Massimiliano Vigarani, consulente statistico autore dello studio, i numeri registrati a Villongo "non si possono spiegare solo con la presenza in paese di qualche super giocatore".

A rafforzare questa dichiarazione ci sono i dati relativi al 2023, quando in quello stesso comune bergamasco i dati si sono dimezzati con 11 milioni di euro di giocate venute meno. A queste cifre, viene spiegato nello studio, si risale partendo dal numero di conti attivati per poter giocare. Questi, infatti, sono collegati geograficamente a uno specifico comune.

Il flusso "anomalo" registrato nel 2022 farebbe ipotizzare la presenza di un sistema di riciclaggio di denaro online. Anche a Zanica, altro piccolo comune alle porte di Bergamo, sono stati registrati numeri importanti con oltre 2mila euro spesi a testa. Il sindaco di Villongo, Francesco Micheli, ha dichiarato a L'Eco di Bergamo che affiderà ai servizi sociali un approfondimento della questione. Al momento, però, non risulterebbero particolari problematiche legate al gioco d'azzardo o alla ludopatia.