Il 24 febbraio Regione Lombardia, come l'assessore al Welfare Letizia Moratti ha precisato in Consiglio regionale oggi 2 febbraio, darà il via al piano vaccinale per i circa 700mila over 80, di cui 620mila cronici. Oltre a rivelare la data la giunta Fontana entra nel dettaglio su come procedere con la prenotazione della dose: prima di tutto, "il piano di consegne e le caratteristiche dei prodotti vaccinali – alla luce degli indirizzi nazionali rispetto ai chiarimenti richiesti – rendono necessaria una distribuzione e una somministrazione multicanale". Ecco quindi come funziona: l'anziano, tramite supporto dei familiari, potrà registrarsi sul portatele dedicato. La persona sarà poi contattata tramite telefonata da un operatore o tramite un sms a cui saranno comunicate informazioni relative alla prenotazione per la vaccinazione.

Entro due settimane attivo il portale delle prenotazioni

Tutte le informazioni saranno inviate tramite canali istituzionali con lettere e materiale informativo. E seguendo dei tempi ben precisi: "Entro una settimana saranno forniti i dettagli delle procedure di adesione e prenotazione, mentre entro due settimane sarà attivo l’accesso al portale per la prenotazione delle vaccinazioni, aperto a tutti e con priorità alle fasce interessate", precisano da Palazzo Lombardia. E ancora: gli strumenti di raccolta delle informazioni e delle adesioni avverranno con più canali, ovvero tramite un portale dedicato, tramite il portale dei farmacisti, quello dei medici di medicina generale e quello tramite contatto diretto come call center o il proprio medico. E ancora l'accesso al portale "può avvenire direttamente o con il supporto dei familiari". Una volta fissato l'appuntamento l'anziano può recarsi nelle strutture adibite alla somministrazione del vaccino: come nella prima fase, anche per la seconda saranno gli ospedali pubblici e privati accreditati, noti come gli hub, a cui si aggiungeranno i medici di medicina generale, le farmacie e strutture massive.

Sperimentazione di vaccinazioni di massa in ospedale Fiera Milano

Intanto Regione Lombardia può contare ora sul successo della sperimentazione di massa avvenuta all'ospedale Fiera Milano dove in due giorni sono stati vaccinati 2.500 volontari Areu, con un tempo medio di somministrazione di 3.30 minuti e 125 vaccini all'ora. Ad oggi, invece, martedì 2 febbraio sono 300.226 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Lombardia su 379.530 dosi consegnate, per una percentuale del 79,1 per cento. I dati ufficiali sono contenuti nel report sui vaccini anti Covid-19, spiegano che la fascia d'età finora maggiormente coperta dalla vaccinazione resta, come negli scorsi giorni, quella tra i 50-59 anni (85.191). Sono state effettuate inoltre 292 vaccinazioni nella fascia d'età 16-19, 31.693 nella fascia 20-29 anni, 48.061 nella fascia 30-39, 61.587 nella fascia 40-49. Sono poi state somministrate 40.363 dosi nella fascia d'età 60-69 anni, 9.128 nella fascia 70-79 e 12.460 dosi nella fascia 80-89 anni.