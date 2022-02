Colpisce la moglie in testa con una mannaia, la figlia lo disarma e salva la madre Ha colpito con una mannaia da cucina la moglie, ferendola gravemente alla testa e sulla fronte: l’uomo è stato poi disarmato dalla figlia della coppia, che ha così salvato la madre.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Tentato omicidio a Bareggio, in provincia di Milano. Un uomo ha colpito con una mannaia da cucina la moglie, ferendola gravemente alla testa e sulla fronte. A impedire che le conseguenze fossero ancora più gravi e a salvare la vita alla donna è stata la figlia della coppia, che era presente in casa ed è riuscita a disarmare il padre.

L'episodio risale alla mattinata di sabato 12 febbraio

L'episodio risale alla mattinata dello scorso sabato, 12 febbraio, ma è stato reso noto soltanto adesso dai carabinieri. In una nota il Comando provinciale di Milano dell'Arma ha spiegato che, all'origine del gesto, potrebbe esserci uno stato depressivo di cui sembra che il marito soffrisse. All'uomo, 67anni, era stata prospettata una spesa imprevista per ristrutturare l'abitazione nella quale abita la famiglia. Questo evento imprevisto avrebbe peggiorato la sua depressione e lo avrebbe portato al grave gesto.

L'aggressione è avvenuta mentre la moglie stava svolgendo delle normali attività casalinghe. L'uomo l'ha colpita con la mannaia ma è stato fermato dalla figlia, che ha poi chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che hanno arrestato in flagranza di reato il 67enne. L'uomo è stato portato in carcere a San Vittore, mentre la moglie è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici le hanno medicato gravi ferite da tagli alla testa e alla fronte. L'arresto del coniuge è stato nel frattempo convalidato: l'uomo deve rispondere di tentato omicidio aggravato in danno del coniuge e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.